GP Eifel F1, Valtteri Bottas: “É preciso um milagre…”

Valtteri Bottas chegava ao Grande Prémio de Eifel em alta, com a vitória no Grande Prémio da Rússia e a conquista da pole position ontem. Infelizmente, um problema na unidade motriz da Mercedes colocou o piloto finlandês de fora da corrida.

No início do corrida em Nürburgring Bottas ainda segurou Lewis Hamilton atrás de si, mas, um erro na curva 1 fez com que o britânico ascende-se à liderança, com o piloto do monolugar #77 a retirar-se pouco tempo depois. Sem pontuar na Alemanha, Bottas agora tem uma diferença de 69 pontos para Hamilton no Campeonato de Pilotos.

No final, Bottas afirmou que «agora a diferença para o Lewis é grande e precisaria de um milagre. Mas, não vou desistir e vou continuar a tentar. A mentalidade para mim é a de nunca desistir. O objetivo é fazer tudo ao meu alcance».

Quanto à corrida, Bottas explicou: « É dececionante, claro, mas é daquelas coisas que não se pode fazer nada”, disse Bottas. “Obviamente errei antes disso mas, mesmo assim, tive todas as hipóteses de ganhar, porque isso fez-me entrar numa estratégia de duas paragens bastante cedo e penso que duas paragens, no final, erea a melhor estratégia».