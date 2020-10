GP Eifel F1, Toto Wolff: Lewis Hamilton e Valtteri Bottas a viver como “eremitas”

A Mercedes detetou dois casos positivos de COVID-19 na sua equipa. Com isso, seis funcionários tiveram de se ausentar do Grande Prémio de Eifel, com a equipa a substituí-los por seis funcionários provenientes do Reino Unido.

Mas, todas as precauções são poucas e os pilotos da equipa Lewis Hamilton e Valtteri Bottas são os que mais têm de ter cuidado. De acordo com o chefe de equipa, Toto Wolff, “eles são os que têm mais restrições. Não é a melhor das situações porque eles estão quase a viver como eremitas. Não podem sair, nem jantar fora nem encontrar-se com outras pessoas. As reuniões têm sido feitas por Zoom ou Microsoft Team e eles nunca estão presentes na sala com os engenheiros, mas sim nas suas próprias salas”.

Apesar de tudo, Wolff acredita que a Mercedes tem a situação controlada, afirmando que “são membros importantes na garagem, mas, por agora acho que temos tudo controlado”.