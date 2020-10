GP Eifel F1, TL3: Mercedes na frente. Ferrari entre os cinco primeiros

Depois de as sessões de treinos livres de ontem terem sido canceladas, a terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Eifel trouxe os carros pela primeira vez à pista de Nürburgring. Na frente, Valtteri Bottas foi o mais rápido com um tempo de 1:26.225s. Atrás de Bottas ficou Lewis Hamilton, a 0.136s do tempo mais rápido. Terceira posição para Charles Leclerc, com o monegasco a ficar a 0.456s de Bottas, com o outro Ferrari, de Sebastian Vettel, a completar os cinco primeiros. Com estes resultados, a qualificação pode ser muito interessante…

Na primeira sessão com carros em pista, os Mercedes ficaram com as duas primeiras posições. Valtteri Bottas foi o mais rápido em Nürburgring, com um tempo de 1:26.225s. 136s milésimos de segundo separaram os dois primeiros, com Hamilton atrás de Bottas. Em termos de pneus, os Mercedes estiveram a trabalhar com os médios e os macios, com a prioridade a ser com o composto médio.

Para o Grande Prémio de Eifel, a Ferrari traz mais atualizações e atrás dos Mercedes Charles Leclerc colocou o SF1000 a 0.456s do tempo mais rápido. Tal como os Mercedes, Leclerc esteve a trabalhar com os pneus médios, tendo também utilizado os macios. Sebastian Vettel ficou na quinta posição, ficando a 0.813s do tempo mais rápido, fazendo o mesmo trabalho que o colega de equipa.

Max Verstappen levou o Red Bull Racing à quarta posição, com o holandês a ficar a 0.671s. Entre os cinco primeiros, Verstappen foi o que efetuou menos voltas, com 24. Alex Albon foi nono neste TL3, ficando a 0.553s de Verstappen.

Na McLaren, Lando Norris foi o mais rápido, tendo ficado com a sexta posição neste TL3, a 0.942s, sendo que Carlos Sainz ficou fora dos 10º primeiros, na 13º posição. Curiosamente, no ‘segundo pelotão’, cada equipa colocou um carro entre os dez primeiros e outro fora.

Na Racing Point, Sergio Pérez foi o único em pista, conquistando a sétima posição, sendo o primeiro piloto a mais de um segundo da frente. No outro lado da garagem, Lance Stroll não está a 100%, com a equipa a dizer que o seu estado vai ser avaliado para a qualificação, não tendo participado neste TL3.

Na Renault, Daniel Ricciardo foi o mais rápido, conquistando a oitava posição no TL3. Já Esteban Ocon ficou à beira dos dez primeiros, com a 11º posição, ficando a 0.106s de Pierres Gasly (10º posição).

No final do pelotão, Nicholas Latifi foi o mais lento com um tempo de 1:28.941s, ficando a 2.716s de Bottas. George Russell, que foi o piloto que mais rodou com 29 voltas, conseguiu bater Antonio Giovinazzi pela 17º posição, com Kevin Magnussen em 16º, o único que utilizou o composto mais duro. Estes pilotos ficaram a mais de dois segundos do tempo mais rápido.