GP Eifel F1, Sergio Pérez: “Senti que o pódio estava ao nosso alcance…”

Sergio Pérez levou o Racing Point até à quarta posição final no Grande Prémio de Eifel, mas, o mexicano acredita que se o Safety-Car não tivesse entrado em pista, o pódio poderia estar ao seu alcance.

Apesar de falhar o pódio, Pérez sentia-se satisfeito com o desempenho da Racing Point: «Senti que o pódio estava ao nosso alcance. Sem o Safety-Car seria nosso, porque estávamos a apanhar o Daniel quando o SC entrou. No reinício estivemos muito perto do Daniel e do Max, mas não consegui e fomos assim até à meta»

«No final, o Nico fez um excelente trabalho e conseguimos bons pontos para o campeonato. Depois de um dia mau no sábado estou muito satisfeito com a minha corrida», finalizou Pérez.

A Racing Point segue agora na terceira posição do Campeonato de Construtores com 120 pontos, mais quatro pontos do que a McLaren e mais seis do que a Renault.