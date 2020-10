GP Eifel F1: Mick Schumacher apontado à Alfa Romeo

Mick Schumacher não se estreou na Fórmula 1 este fim de semana, na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Eifel, em Nürburgring, com a Alfa Romeo Racing, ao volante do C39 de Antonio Giovinazzi. Apesar das condições atmosféricas adversas terem estragado a festa, são cada vez mais os rumores de que o alemão pode mesmo substituir Giovinazzi em 2021, fazendo equipa com Kimi Räikkönen.

O líder da Fórmula 2, Schumacher, sabe que é uma semana importante e em declarações à NTV afirmou: “É a primeira vez que estou perante os olhos de todos os chefes de equipa, todos os CEO e todas as equipas”.

Na Alemanha e também na Suíça, onde a Alfa Romeo está sediada, fontes autorizadas dos meios de comunicação social estão a convergir na opinião de que a confirmação de um acordo para 2021, para Schumacher, está previsto para este fim de semana.

Ao La Gazzetta dello Sport, o Presidente da FIA, Jean Todt, afirmou: “Conheço o Mick desde que nasceu. Este ano está a ter uma boa temporada e com o nome importante que tem, este pode abrir algumas portas. Apesar disso, ele tem de pilotar o carro para ter o sucesso que está a ter”.