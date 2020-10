GP Eifel F1 Q2: Vettel, Giovinazzi, Magnussen e os AlphaTauri de fora da Q3

Na segunda sessão de qualificação do Grande Prémio de Eifel, no circuito de Nürburgring, Sebastian Vettel ficou de fora da Q3 por 0.374s de diferença para Esteban Ocon que ficou em 10º. Ficaram também na Q2 ambos os AlphaTauri, com Pierre Gasly a ser mais rápido do que Daniil Kvyat e a conquistar a 12º posição, com o russo em 13º. Antonio Giovinazzi ficou com a 14º posição e por fim Kevin Magnussen ficou com o 15º lugar.

Na frente, Lewis Hamilton foi o mais rápido com um tempo de 1:25.390s, ficando 0.077s na frente de Max Verstappen. Valtteri Bottas fechou os três primeiroos a 0.581s da frente.

Na frente