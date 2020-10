GP Eifel F1, Q1: Hülkenberg de fora da Q2 juntamente com os Williams, Grosjean e Räikkönen

Na primeira sessão de qualificação do Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburgring, não passaram à Q2 Kimi Raikkonen em 19º, George Russell em 17º e Nicholas Latifi no 18º. O regressado Nico Hulkenberg também não passou à Q2, ficando na 20º posição.

A 0.02s de Antonio Giovinazzi ficou Romain Grosjean, que assim não passa à Q2 e fica com a 16º posição para a grelha da corrida de amanhã.

Na frente, Max Verstappen foi o mais rápido com um tempo de 1:26.319s, seguido de Valtteri Bottas, que ficou a 0.254s, e Lewis Hamilton ficou a 0.301s do holandês.