GP Eifel F1: Pitlane fechado, TL1 cancelado

As condições meteorológicas já era conhecidas e a primeira sessão de treinos livres, apesar do tempo ter contado, não teve carros em pista, pois o nevoeiro em pista é muito, impedindo de existirem as condições de segurança para os monolugares correrem. A direção de corrida ainda tentou esperar, mas a meia hora do final decidiu que o pitlane não ia abrir.

As estreias de Mick Schumacher, pela Alfa Romeo Racing, e Callum Ilott, pela Haas, não se concretizam neste Grande Prémio de Eifel.

Session called off 🔴 A great pity that @SchumacherMick isn't able to enjoy his first FP1 due to this morning's weather conditions… 😞 #EifelGP 🇩🇪 pic.twitter.com/DOzbnQHXyQ October 9, 2020