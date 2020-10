GP Eifel F1, Nico Hülkenberg: “Foi ainda mais louco que a última vez!”

Nico Hülkenberg está de regresso à Fórmula 1 e à Racing Point. O piloto alemão entrou no RP20 momentos antes da qualificação, após se saber que Lance Stroll não estava a 100%. O canadiano falhou também a terceira sessão de treinos livres e falha o Grande Prémio do Eifel, em Nürburgring.

Na qualificação, Hülkenberg foi o mais lento, mas sendo que no início do dia não sabia que ia estar a pilotar um Fórmula 1, o seu feito é extremamente positivo, tendo ficado a apenas 0.4s de chegar à Q2.

Perguntado como se sentia, depois de sair do RP20, Hülkenberg afirmou em tom de brincadeira: “Sinto-me bem, considerando que tive um ataque cardíaco por volta das 11 da manhã!”.

“Foi ainda mais louco do que a última vez. Estava em Colónia, que fica a uma hora daqui. Estava previsto vir aqui esta tarde de qualquer modo, pois amanhã ia fazer algumas coisas para a RTL (canal de televisão alemão). Estava sentado com um amigo, a tomar um café às 11h da manhã, quando o Otmar [Szafnauer, chefe de equipa da Racing Point] me ligou e disse: ‘Hülkenberg, despacha-te, precisamos de ti aqui’. Peguei no carro e o resto é história”, afirmou o piloto alemão.

“O carro avançou tecnicamente e e existem partes que me dão sensações diferentes, por isso tive de me ajustar. Em quatro voltas não é assim tão fácil. No fim, estou bastante satisfeito com as voltas que produzimos. Amanhã vai ser muito difícil e um desafio infernal, mas vamos fazer o que pudermos. Vamos esperar o inesperado”, finalizou Hülkenberg.