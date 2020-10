GP Eifel F1, Mick Schumacher: “Pena não ter pilotado, mas a preparação foi valiosa”

Era esta fim de semana que Mick Schumacher esperava estrear-se oficialmente num Grande Prémio da Fórmula 1. O piloto alemão estava pronto para pilotar o Alfa Romeo C39 na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio de Eifel, mas, as condições atmosféricas não colaboraram.

Com imenso nevoeiro a cobrir a pista de Nürburgring, o helicóptero de segurança não conseguia voar até ao hospital, assim, as condições de segurança para os pilotos irem para pista não estavam garantidas.

Apesar da desilusão, Schumacher admitiu ao motorsport.com.: “É certamente uma pena não ter pilotado. Tínhamos visto os boletins meteorológicos e sabíamos que isto poderia acontecer. Claro que nesta altura do ano não temos garantias de que aqui está seco”.

“No final, a preparação foi muito valiosa para mim. Houve muitas reuniões e adquiri muitos conhecimentos nos últimos dias. Por isso, tem sido útil. Este fim de semana também vou estar com a equipa para participar em todas as reuniões. Isso será muito importante para mim, estou ansioso por isso”, finalizou o atual líder do campeonato de Fórmula 2.