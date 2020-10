GP Eifel F1: Mercedes excluiu hipótese de fornecer motores à Red Bull

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, exclui a hipótese do fabricante alemão fornecer unidades motrizes à Red Bull Racing a partir de 2022, após a decisão da Honda de sair do desporto no final de 2021.

No Grande Prémio do Eifel, Toto Wolff afirmou à f1.com: “Não vamos fornecer nada à Red Bull por várias razões, mas a principal é a de que já temos quatro equipas [Mercedes, Aston Martin, Williams e McLaren] incluindo a nossa. Não há capacidade para mais”.

“Mas, não tenho dúvidas de que o Helmut Marko tem um plano B. Provavelmente não deve ser preciso nenhum dos atuais fornecedores”, finalizou Wolff.