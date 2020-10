GP Eifel F1: Mercedes com dois casos positivos de COVID-19

Ontem, a equipa da Mercedes detetou um caso positivo de COVID-19. Hoje, mais seis membros estão em isolamento. Depois do caso inicial, toda a equipa volta a efetuar testes e o resultado trouxe um segundo teste positivo e outro inconclusivo.

Os membros que testaram positivo já estão isolados juntamente com os restantes, sendo que estes membros não vão participar no Grande Prémio de Eifel. Assim, a Mercedes já trouxe seis novos membros do Reino Unido para substituir.

UPDATE: Following yesterday's positive test, the entire team was retested yesterday in Germany.



All team members were negative apart from: one further positive, one inconclusive that is being retested.