GP Eifel F1: McLaren e Ferrari tentam recuperar

Pode parecer irónico, mas parece-nos que este fim de semana de Nurburgring a McLaren e a Ferrari devem lutar penas por posições no fim do top 10. Depois da sua primeira corrida sem pontos da época, na Rússia, a McLaren adoraria colocar novamente os seus dois pilotos no top 10, isto apesar do Nurburgring ser um pista estranha, em termos de Fórmula 1 a Carlos Sainz e Lando Norris, mas por outro lado Andreas Seidl, Chefe de Equipa, tem uma vasta experiência na pista pelo que pode ter uma boa palavra a dizer em termos do caminho a seguir. No entanto, o McLaren MCL35 parece ser um pouco ‘diva’, nuna se sabe exatamente com o que contar de pista para pista pois a sensibilidade do carro a diferentes superfícies e condições de pista pode ser uma bênção ou uma maldição.

Por outro lado, este ano já sabemos que a Ferrari tem que fazer uma travessia do deserto, já que depois de ter construído um monolugar para um determinado nível de potência de motor, a FIA cortou-lhe as ‘asas’ e o carro, como não tem velocidade, a aerodinâmica não funciona como foi pensada e isso leva a que seja apenas sexta classificada no Mundial de Construtores, com 74 pontos, bem atrás da 3º, McLaren Renault, 106 pontos, 4º, Racing Point BWT/ Mercedes 104 pontos e 5º Renault, 99 pontos. Seja como for a equipa está preparada para levar atualizações para o SF1000 em Nurburgring (no seguimento das que levaram para Sochi), e embora se saiba que não vão permitir um puloto muito grande de desempenho podem ajudar a colocar a equipa um pouco mais à frente, talvez tornar-se uma equipa consistente no top-10, o que não tem acontecido.