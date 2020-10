GP Eifel F1, Max Verstappen: “Contente com a corrida e com o ponto extra da volta rápida”

Max Verstappen terminou o Grande Prémio do Eifel na segunda posição, acumulando também um ponto extra com a volta mais rápido, com um tempo de 1:28.139s.

No final, Verstappen estava contente com a prestação, mas criticou o tempo que o Safety-Car esteve em pista: «Acho que foi uma boa corrida. Ainda tentei chegar ao Lewis, mas eles foram rápidos. Depois consegui a volta mais rápida, ou seja mais um ponto. Estou contente», afirmou Verstappen.

«No reinício a pista estava fria, tal como os pneus. Não percebi porque é que o Safety-Car ficou tanto tempo em pista. Com este frio, pode ser perigoso. Mas, foi uma excelente corrida», finalizou o piloto da Red Bull Racing.