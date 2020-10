GP Eifel F1, Max Verstappen: “Boa qualificação. Na Q3 tive problemas…”

No final da qualificação Hamilton também falou sobre a Red Bull Racing e Max Verstappen. O holandês liderou na Q1, foi 2º na Q2 e liderou após a primeira tentativa do Q3, para no final conseguir a terceira posição para a corrida de amanhã.

Max Verstappen esteve bem na qualificação para o Grande Prémio do Eifel, em Nürburgring. O holandês chegou a liderar a Q1, foi 2º na Q2 e ainda liderou após a primeira tentativa do Q3, dando esperanças aos adeptos de verem a primeira pole não Mercedes em 2020. Mas, no fim, Valtteri Bottas juntou uma volta perfeita para conquistar o primeiro lugar, com Verstappen a ficar na terceira posição, a 0.766s do tempo mais rápido.

No final, ao f1.com, Verstappen afirmou: “Foi uma qualificação interessante depois de não termos feito nada ontem. No geral, foi uma boa qualificação. Só na Q3 tive problemas com os pneus da frente, o que me custo tempo”.

“Amanhã vai estar ainda mais frio, por isso vai ser ainda mais interessante ver o que os pneus vão fazer e como se vão comportar. É uma pista divertida para pilotar, por isso estou ansioso por amanhã e ver o que podemos fazer”, finalizou Verstappen.