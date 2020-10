GP Eifel F1, Lewis Hamilton: “Red Bull pode ser mais rápida do que nós em corrida”

Lewis Hamilton qualificou-se na segunda posição para o Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburgring. O atual campeão do mundo e líder do campeonato ficou a 0.256s do tempo mais rápido, conquistado pelo colega de equipa, Valtteri Bottas.

Na Q3, Hamilton não melhorou o seu tempo em relação à Q2, explicando ao f1.com que: “tenho de olhar para o que aconteceu. Senti-me bem na Q2, mas no Q3 simplesmente não me senti bem nas duas tentativas. A aderência também não era a mesma”.

No final da qualificação Hamilton também falou sobre a Red Bull Racing e Max Verstappen. O holandês liderou na Q1, foi 2º na Q2 e liderou após a primeira tentativa do Q3, para no final conseguir a terceira posição para a corrida de amanhã.

“Ele fez um bom trabalho, como faz sempre. Penso que eles [Red Bull Racing] têm atualizações e por isso estão mais próximos. Amanhã vai ser difícil vencê-los. Normalmente em corrida eles estão mais próximos. Talvez até sejam mais rápidos do que nós amanhã”, afirmou Hamilton à Ziggo Sport.