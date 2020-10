GP Eifel F1, Lewis Hamilton: “Nunca pensei chegar perto dos recordes do Schumacher”

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio de Eifel, em Nürburgring, e assim igualou o recorde de vitórias de Michael Schumacher, com 91 vitórias na Fórmula 1. Nas entrevistas após a corrida, Mick Schumahcer, filho de Michael, ofereceu a Hamilton um dos capacetes que o pai utilizou na Mercedes.

«No arranque estive bem, consegui colocar-me ao lado do Valtteri, mas tivemos problemas na primeira curva. Ele [Bottas] depois ficou no meu ângulo morto, mas conseguiu colocar-se à minha frente Foi excelente por parte dele. Depois, percebi que tinha de aguentar os meus pneus. Consegui isso e por fim ele errou na primeira curva. O Red Bull também esteve rápido e o Max Verstappen fez uma excelente corrida. Sabia que ele podia ter hipóteses no reinício, após o Safety-Car, mas eu sai bem», explicou Lewis Hamilton.

Após receber de presente um dos capacetes de Michael Schumacher, Hamilton afirmou: «Não sei bem o que dizer. Quando cresces a ver o teu ídolo, ver o domínio dele durante tanto tempo, nunca pensei chegar perto dos recordes dele. Vou demorar a habituar-me. Só tenho de agradecer também há minha equipa e a todos os que trabalham comigo», finalizou Hamilton.