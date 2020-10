GP Eifel F1, Lando Norris: “Havia potencial para pontuar”

Lando Norris não teve certamente o Grande Prémio do Eifel que gostaria. Depois das sessões de sábado, o MCL35 do britânico levou componentes novos na unidade de potência, mas na corrida de hoje o abandono foi inevitável, precisamente com problemas de potência.

No final, Lando Norris explicou: «Estava a lutar com os problemas, que surgiram ali na volta 20 a 25, mas era cada vez mais difícil. Tiraram-me o foco do resto, mas sabíamos que havia potencial para terminarmos nos pontos. Infelizmente não deu, foi algo fora do nosso controlo».