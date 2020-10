GP Eifel F1, Daniil Kvyat: “Uma manobra pouco profissional por parte do Albon”

Daniil Kvyat não teve o mais fácil dos Grandes Prémios. No circuito de Nürburgring, o russo, em batalha com Alex Albon, cortou a chicane final. Após essa situação, Albon passou o russo, mas um toque do RB16 danificou a asa dianteira do AT01, fazendo com que Kvyat tivesse de parar nas boxes. Assim, Kvyat foi o último dos carros a terminar o Grande Prémio do Eifel, na 15º posição.

No final da corrida, Kvyat afirmou: «Não percebi a manobra dele. Penso que foi pouco profissional, o que não é de se esperar de um piloto que corre há tanto tempo. De qualquer modo, a partir daí a minha corrida ficou arruinada. Tive de fazer a volta inteira sem asa, fiquei com o chão do carro danificado, os travões. Depois foi uma luta para chegar ao fim».