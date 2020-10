GP Eifel F1, Daniel Ricciardo: “Parece que estou pela primeira vez no pódio”

Daniel Ricciardo regressou aos pódios num Grande Prémio de Fórmula 1, com a terceira posição no Grande Prémio do Eifel, após sair da sexta posição na grelha de partida. O úlitmo pódio de Ricciardo tinha sido em 2018, no Grande Prémio do Mónaco.

«Já foi há algum tempo. Parece que estou pela primeira vez no pódio. Foram cerca de dois anos e meio e o sentimento é bom. Estou muito contente por poder ver todos e agora vamos desfrutar disto», afirmou o piloto australiano.

Em relação a uma aposta (tatuagem) que tem com o chefe de equipa, Cyril Abiteboul, esta será cumprida, pois Ricciardo conseguiu colocar o R.S.20 no pódio: «Sim, é verdade que vai acontecer. Vou pensar em algo que me reflete a mim e a Alemanha, pois foi aqui que conseguimos esse marco», finalizou Ricciardo.