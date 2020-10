GP Eifel F1, Daniel Ricciardo: “Estamos confiantes para o resto da temporada”

Daniel Ricciardo terminou o Grande Prémio do Eifel na terceira posição, conquistando assim o primeiro pódio da Renault desde o seu regresso à Fórmula 1 como equipa.

Na conferência de imprensa após a corrida, Ricciardo explicou a evolução do R.S.20, afirmando que: «É um carro novo, ou seja, é melhor do que o do ano passado. A traseira tem mais downforce, o que nos dá mais confiança para curvar melhor. Foi em Silverstone que as atualizações fizeram com que as afinações fossem mais fáceis de fazer»

«Agora conseguimos estar bem e a prova disso é que já fizemos circuitos com muita e pouca carga aerodinâmica e estivemos bem. É um bom pacote e estamos confiantes para o resto da temporada», finalizou Ricciardo.