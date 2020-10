GP Eifel F1, Daniel Ricciardo: “A sexta e sétima posição mostra o progresso que fizemos”

Em 2020, a Renault tem tido mais dificuldades em circuitos onde a carga aerodinâmica é elevada, mas, Daniel Ricciardo diz que o seu sexto lugar na qualificação para o Grande Prémio do Eifel mostra os progressos do R.S.20.

Para a corrida, Ricciardo sai da sexta posição e Esteban Ocon sai de sétimo, tendo a diferença entre os dois sido de 0.019s, mas, o mais importante, foi terem ficado na frente dos seus rivais no Campeonato de Construtores, a McLaren e a Racing Point.

“Este é um circuito de muita carga aerodinâmica, e são estes circuitos onde somos mais fracos. A sexta e sétima posição mostra o progresso que fizemos”, disse Ricciardo ao f1.com.

“Quando ao meu desempenho, fiz uma volta rápida no Q2, mas não conseguiu melhor no Q3. Não creio que tenha feito muita diferença, com o Charles e o Alex à minha frente por décimos. Acho não tinha o suficiente para fazer melhor do que eles. Vamos ver como vai ser a corrida. Não faço ideia se vai estar molhado, ou seco ou como é que os pneus se vão comportar. Espero que seja interessante, não só para nós, mas para os adeptos”, explicou Ricciardo.