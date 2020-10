GP Eifel F1, Christian Horner: “O Albon podia ter lutado pelo pódio”

Alex Albon não terminou o Grande Prémio de Eifel. Depois da corrida, a equipa confirmou que o RB16 do tailandês teve uma fuga no radiador. Esse problema, de acordo com Christian Horner, tirou a chance de Albon lutar pelo pódio em Nürburgring.

Ao f1.com, Horner afirmou: «O dia do Alex não era simples. Teve um bloqueio na curva 3 e nós começamos a ver vibrações a aumentar no carro dele. Por isso é que o paramos tão cedo»

«Ele começou por fazer bons progressos, mas depois teve azar porque detritos furaram-lhe o radiador, com as temperaturas a subir muito a única opção foi retirar o carro Penso que ele poderia ter estado a correr com o Pérez e o Ricciardo, mesmo com a paragem logo no início da corrida», afirmou Horner.