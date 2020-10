GP Eifel F1, Charles Leclerc: “Sétimo foi o melhor que conseguimos hoje”

Charles Leclerc terminou o Grande Prémio do Eifel na sétima posição, depois de ter levado o Ferrari SF1000 à quarta posição na qualificação de sábado. Leclerc indicou que a primeira etapa da corrida foi onde tudo correu mal, assim caindo várias posições.

«O sétimo lugar foi o melhor que conseguimos hoje, apesar de algumas boas e divertidas ultrapassagens. Estou satisfeito com a melhoria que temos assistido durante as últimas semanas. Cada pequeno passo leva-nos na direção certa», afirmou Leclerc no final.

Quanto à corrida, Leclerc explicou: «Nos pneus macios tivemos muitos problemas, o que comprometeu a corrida. Depois, fomos para uma estratégia de duas paragens, o que penso ter sido a decisão correta. No final da corrida, o Safety-Car prejudicou-nos pois eu estava com pneus médios velhos»