GP Eifel F1, Charles Leclerc: “Estou feliz e surpreendido”

Na qualificação para o Grande Prémio do Eifel, no Nürburgring, os três primeiros foram os ‘suspeitos do costume’. Mas, a quarta posição na qualificação ficou para Charles Leclerc, que levou o SF1000, que tem tido muitas dificuldades em 2020, a um excelente resultado.

No final, Leclerc afirmou ao f1.com: “Estou muito feliz e muito surpreendido, para ser honesto. Com o desempenho desta manhã e desta tarde, nestas condições, esperávamos lutar mais, mas, em vez disso, estivemos bem. Foi uma boa volta e estou muito feliz com a quarta posição”.

“Amanhã vai ser uma corrida complicada. Espero trazer um bom resultado. Há muitas incógnitas porque não treinamos com muito combustível, mas vamos ver”, finalizou o monegasco da Ferrari.