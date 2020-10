GP Eifel F1, Carlos Sainz: “Quando se introduzem atualizações espera-se andar mais”

Carlos Sainz qualificou-se na décima posição para o Grande Prémio do Eifel. Em Nürburgring, a McLaren trouxe atualizações para o MCL35, mas Sainz não ficou satisfeito com elas.

À Movistar, Sainz explicou: “No TL3 não estava confortável com o carro. Consegui melhorar na qualificação, mas não correu bem. Não sei o que dizer, quando se introduzem atualizações espera-se andar mais do que o colega de equipa. Mas, como vimos, o Lando também teve dificuldades na Rússia com as atualizações”.

Falando também das atualizações do MCL35, Lando Norris explicou porque não as tinha no seu monolugar, dizendo que: “Demora sempre algum tempo a compreender as atualizações e quando se tem apenas um treino livre é difícil perceber qual a melhor configuração. O Carlos teve de lidar com isso, enquanto eu fiquei feliz por me manter sem elas”.