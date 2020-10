GP Eifel F1, Carlos Sainz: “É importante compreender as atualizações”

No Campeonato de Construtores a McLaren segue na terceira posição, mas a luta por este lugar do pódio não está terminada, com a Racing Point e a Renault muito perto. No Grande Prémio do Eifel, a McLaren traz atualizações e Carlos Sianz sabe que é importante compreendê-las.

“Este fim de semana é muito importante para a equipa. Temos peças novas no MCL35 que temos de compreender, mas as condições não são as melhores”, afirmou Sainz ao f1.com.

“Temos de fazer os nossos trabalhos de casa e chegar ao sábado e ao domingo mais fortes do que na Rússia e em Mugello, onde sabíamos que os nossos rivais eram mais fortes”, finalizou Sainz.

O colega de equipa de Sainz, Lando Norris, também olha para o Grande Prémio de Eifel como uma oportunidade para compensar a corrida da Rússia, afirmando ao f1.com que “é um fim de semana novo e temos de compensar a Rússia. No início da época as pista adaptarem-se melhor ao nosso carro e por isso estivemos bem, mas agora o carro está vulnerável. Vai ser muito duro. O Racing Point é o terceiro melhor carro, e em algumas pista o segundo melhor, por isso, deveriam estar à nossa frente. Não fico chocado ou preocupado se eles passarem”.