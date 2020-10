GP Eifel F1: As previsões meteorológicas para o circuito de Nürburgring

O circuito de Nürburgring regressou ao calendário da Fórmula 1 em 2020. Para este Grande Prémio de Eifel, as condições meteorológicas vão desempenhar um papel crucial.

As temperaturas vão ser baixas enquanto a chuva promete marcar presença no Grande Prémio de Eifel. A incerteza significa que as equipas podem ter de tomar decisões difíceis em relação à escolha dos pneus este fim de semana. Nas bancadas vão estar 20 mil adeptos, mas com a chuva e as temperaturas baixas não vai ser fácil.

Previsão meteorológica do Grande Prémio Eifel 2020

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO – TL1 e TL2

Condições: Encoberto com uma grande probabilidade de chuva frequente durante o dia.

Temperatura máxima esperada: 14ºC

Possibilidade de chuva: 80%

SÁBADO, 10 DE OUTUBRO – TL3 e Qualificação

Condições: Nublado, com probabilidade moderada de chuva, dispersando progressivamente durante a tarde.

Temperatura máxima esperada: 11ºC

Possibilidade de chuva: 60%

DOMINGO, 11 DE OUTUBRO – CORRIDA

Condições: Manhã fria e nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuva durante a tarde.

Temperatura máxima esperada: 9ºC

Possibilidade de chuva: 60%