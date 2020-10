GP Eifel F1, após 40 voltas: Hamilton confortável. Nico Hulkenberg nos pontos

Após 40 voltas, a liderança do Grande Prémio é de Lewis Hamilton, com Max Verstappen a não conseguir aproximar-se do britânico. Daniel Ricciardo é terceiro, mas muito afastado da frente. A questão agora é saber se Ricciardo tem de parar mais alguma vez, com a vantagem para o quarto lugar em cerca de 10s.

A batalha pelo quarto lugar fez-se entre Charles Leclerc e Sergio Pérez. Leclerc ainda conseguiu responder a um ataque de Pérez, mas o mexicano na volta seguinte colocou-se na frente do monegasco.

O monegasco, após a luta, parou nas boxes para colocar mais um conjunto de médios, saindo na décima posição, entre os Alfa Romeo, recuperando até sétimo. Lando Norris continua com problemas, mas consegue-se aguentar na sexta posição.

Na luta pelo ponto final, Nico Hulkenberg é quem tem vantagem. Mas, o alemão da Racing Point já esta muito próximo de Sebastian Vettel, que segue na nona posição.