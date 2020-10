GP Eifel F1, após 30 voltas: Hamilton lidera. Norris com problemas de potência. Ocon e Albon fora

Lewis Hamilton continua a liderar o Grande Prémio do Eifel, agora com cerca de 4s para Max Verstappen. Mais atrás, Lando Norris (que seguia em terceiro) está com problemas de potência, acabando por parar nas boxes e perdendo posições. De momento, Daniel Ricciardo é o terceiro classificado.

Charles Leclerc, após as paragens, segue na quarta posição. Kimi Raikkonen fecha os dez primeiros. Partindo da última posição, Nico Hulkenberg leva o RP20 na 14º posição.

Alex Albon e Esteban Ocon juntam-se a Valtteri Bottas e a George Russell. No caso de Ocon, a Renault suspeita de um problema hidráulico.

Lap 23 // Unfortunately there is a problem with Esteban’s car and he has retired with a suspected hydraulic issue. #RSspirit #EifelGP