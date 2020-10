GP Eifel F1, após 20 voltas: Valtteri Bottas desiste com problemas de potência

Na frente da corrida segue Lewis Hamilton, com Max Verstappen na segunda posição. Terceira posição para Lando Norris no McLaren, mas a mais de 25s da dupla que lidera o Grande Prémio.

Valtteri Bottas, após perder a liderança, parou nas boxes e colocou o composto médio, mas à volta 18, Bottas sentiu problemas, e no rádio afirmou: «Estou sem potência». A equipa deu instruções ao finlandês para tentar resolver a situação, mas não foi possível, obrigando à desistência.

A luta pela oitava posição está ao rubro, com Alex Albon e Pierre Gasly, com vantagem para Gasly. Mas com Albon com pneus mais novos e mais rápidos, o francês tem de se defender bem do tailandês.

Após um toque com Kimi Raikkonen, George Russel danificou o FW43, acabando por se retirar da corrida e trazendo o Virtual Safety-Car à pista, o que Hamilton e Verstappen aproveitaram para parar nas boxes e colocarem os pneus médios. Kimi Raikkonen foi penalizado em 10s por esta ação.

Mais atrás, Daniil Kvyat também teve problemas, perdendo a asa dianteira, o que colocou o terceiro setor da pista com bandeira amarelas. Após o pião, Sebastian Vettel parou nas boxes e neste momento, juntamente com Kvyat, rodam com os pneus mais duros.