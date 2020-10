GP Eifel F1, após 10 voltas: Hamilton ascende à liderança após erro de Bottas

Já estão cumpridas mais de 10 voltas no Grande Prémio do Eifel e na frente do pelotão estão Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, seguidos de Max Vertsappen. Bottas, que tem trocado voltas rápidas atrás de voltas rápidas com Hamilton e Verstappen, fez um erro na primeira curva e Hamilton aproveitou para assumir a primeira posição.

Atrás dos três primeiros, Charles Leclerc e Daniel Riciardo lutam pelo quarto lugar. Ricciardo seguia muito perto do Ferrari SF1000, com o australiano a ter um ritmo melhor do que o monegasco e a colocar pressão no piloto da Ferrari, o que resultou numa grande batalha em pista e numa bonita ultrapassagem nas primeiras curvas de Ricciardo, que ascende à quarta posição.

Alex Albon não teve um bom arranque, tendo sido ultrapassado logo por Ricciardo, tendo-se de defender de Lando Norris, que é seguido de perto por Sergio Pérez. O tailandês da Red Bull já foi às boxes e colocou os pneus médios, caindo para o final do pelotão. Esteban Ocon também perdeu duas posições, estando agora na nona posição, mas com a paragem de Albon recuperou até ao sétimo posto. Pierre Gasly fecha os dez primeiros.

Antonio Giovinazzi foi outro piloto com um bom arranque, conseguindo passar ambos os AlphaTauri e Sebastian Vettel, estando no nono lugar. Para Vettel, um pião fez o alemão atrasar-se na luta pelo pontos.

No final da grelha, Nico Hulkenberg partiu da última posição, mas após duas voltas já tinha ascendido ao 17º lugar. De momento é 13º classificado.