GP Eifel F1, Alex Albon: “Estamos mais perto dos Mercedes”

Na Red Bull Racing, Max Verstappen deu luta aos Mercedes nas primeiras sessões da qualificação, sendo que no final terminou na terceira posição, atrás dos carros da equipa alemã, mas com Lewis Hamilton a afirmar que o Red Bull pode até ser mais rápido na corrida do que os Mercedes – CLIQUE AQUI PARA LER.

O outro RB16, o de Alex Albon, terminou na quinta posição na qualificação, tendo ficado atrás de Charles Leclerc. Apesar disso, o tailandês acredita que as atualizações que a Red Bull Racing trouxe para o Nürburgring vão fazer com que estejam mais próximos dos Mercedes.

Ao autosport.com, Albon afirmou: «Imediatamente no TL3 senti-me melhor. Não consigo comparar ao pacote anterior, porque não fizemos nada na sexta-feira. Mas, é um bom passo em frente e colocou-nos mais perto dos Mercedes».