GP Eifel F1: A ‘enorme’ luta do 2º pelotão

Sabendo-se que a conversa da luta pela vitória está, em condições normais, reservada à Mercedes e à Red Bull, leia-se Max Verstappen, a luta mais atrás é aquela que devíamos estar a ter pelas vitórias e campeonatos. É uma luta três, mas não pilotos e sim, equipas, pois no campeonato de Construtores F1 existe uma intensa batalha entre a McLaren (106 pontos), Racing Point (104 pontos) e Renault (99 pontos).



A McLaren tem andado algo irregular, a Renault está a ganhar cada vez mais consistência e a Racing Point, tendo provavelmente o carro mais rápido dos três, tem tido vários ‘azares’, dando a sensação que os seus pilotos precisam de ir para lá dos seus limites para tirarem partido do carro. Portanto, no Nurburgring vamos ter mais do mesmo, ou seja, é completamente incerto quem vai estar melhor.



Apesar da variedade de curvas em Nurburgring, é claramente um circuito de alta força descendente, com algumas equipas a poder fazer cedências nas afinações dos seus carros para lhes dar uma vantagem em diferentes partes da pista.

Renault e Racing Point são as duas equipas de meio do pelotão que tiveram melhor desempenho recentemente. Daniel Ricciardo (quatro resultados recentes no top 6) ou Sergio Pérez no (finalmente) Racing Point RP20 ‘atualizado’ são provavelmente os dois pilotos que podem sobressair este fim de semana, até porque já correram no Nurburgring.

Alex Albon também poderá andar nesta luta, e depois de uma corrida complicada na Rússia, que surgiu depois do primeiro pódio em Mugello, tem que ser menos inconstante. Lance Stroll já não pontua há duas corridas, depois de dois acidentes, e mesmo assim ainda está um ponto acima de Sergio Pérez.

Na McLaren, Carlos Sainz está demasiado atrás de Lanco Norris, 24 pontos de diferença e nem tudo são azares para o piloto que foi escolhido pela Ferrari. A não esquecer que foi segundo (18 pontos) em Monza.

Talvez seja desta que Daniel Ricciardo vai terminar com a tendência de pódios Mercedes/Red Bull. O australiano foi quarto em Spa e Mugello, quinto em Sochi e sexto em Monza. Será desta o pódio?