GP dos Países Baixos, Toto Wolff: “Estávamos na luta pela pole” | AutoSport

A Mercedes aproximou-se do andamento da Red Bull e da Ferrari na qualificação do GP dos Países Baixos, num cenário muito mais animador do que vimos na semana passada em Spa. Mas Toto Wolff vai mais longe e acredita que a Mercedes poderia ter conseguido lutar pela pole, olhando para os tempos que Lewis Hamilton estava a fazer antes do pião de Sergio Pérez:

“Nos dados do nosso carro e olhámos muito para isso, estávamos a ganhar um décimo antes do incidente”, disse Wolff. “Agora, não sabemos qual teria sido o resultado. Mas penso que estávamos definitivamente [a lutar] pela pole position. E essa é uma boa sensação. Queremos mais. E penso que podíamos ter estado lá ou pelo menos perto”.