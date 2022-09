GP dos Países Baixos, TL3: Charles Leclerc foi o mais rápido | AutoSport

O terceiro treino livre para o GP dos Países Baixos deu-nos Charles Leclerc com o melhor registo, numa sessão em que a Red Bull enfrentou altos e baixos.

Quando o relógio começou a contar, tivemos imediatamente carros em pista, com os dois Aston Martin e Sergio Pérez a serem os primeiros a iniciar os trabalhos. Foi mesmo Pérez a colocar o primeiro tempo na tabela (com pneus macios), enquanto a maioria dos pilotos ultimavam os preparativos para a sessão de treino. Na terceira volta lançada, Pérez fez o tempo de 1:13.603, continuando sozinho com dez minutos de treino.

Na primeira tentativa de Max Verstappen, o #1 tratou logo de colocar o melhor tempo do fim de semana, deixando Pérez a mais de um segundo. George Russell e Carlos Sainz tentaram aproximar-se do tempo de Verstappen, sem sucesso, com Russell a ficar em segundo a mais de 0.6 seg. da referência. Mick Schumacher aproximou-se da frente e fez o terceiro tempo, isto com 20 minutos de treino decorridos, todos com pneus macios.

Sainz e Charles Leclerc tentavam aproximar-se do tempo de Verstappen, mas Leclerc ficou a 0.5 seg do tempo do #1 que parecia ter assinado “a” referência para os primeiros minutos da sessão. Os McLaren e Esteban Ocon eram os únicos com médios com os Alpha Tauri, Alfa Romeo e Fernando Alonso ainda sem tempo, com 25 minutos de treino decorridos.

No meio do treino, já todos os carros tinham tempos na tabela, mas não havia mudanças nos melhores tempos, com Verstappen na frente, seguido de Leclerc, Hamilton, Sainz, Russell no top5. Lance Stroll, Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Sebastian Pérez e Kevin Magnussen completavam o top 10, com algumas equipas ainda focadas em entender o desgaste dos pneus e a poupar pneus médios, dando muitas voltas com pneus macios.

A vinte minutos do fim, com o começo das simulações de qualificação, Alex Albon conseguiu fazer o terceiro tempo, com Nicholas Latifi a ficar apenas no 12º. Pouco depois, Sainz tratou de tirar 0.2 seg. ao tempo de Verstappen. Sebastian Vettel saltou para o terceiro posto na sua simulação. Segundos depois, Leclerc tirou 0.339 ao registo de Sainz, pouco antes de Russell se colocar em segundo, despromovendo Sainz a quarto.

Na primeira simulação de qualificação de Max Verstappen, a volta não foi perfeita e o #1 não conseguiu aproximar-se ao registo de Leclerc. Os pilotos foram acumulando voltas rápidas para limar as últimas arestas para a qualificação agendada para as 14h. Verstappen tentou novamente melhorar o seu registo com um jogo de pneus macios usados e conseguiu encurtar as distâncias para Leclerc, sem destronar o monegasco. Pérez atrapalhou a última volta lançada de Sainz e Gasly falhou a entrada numa curva e levou um marcador de distância debaixo do carro.

A sessão de treino chegou ao fim e Charles Leclerc manteve o primeiro lugar na tabela. Russell. Verstappen, Sainz e Hamilton completaram o top 5, seguindo-se Pérez, Alonso, Vettel, Schumacher e Norris.

Ao contrário de Spa, as contas são mais complicadas de fazer em Zandvoort. Leclerc foi o mais rápido e a Ferrari parece ter argumentos para tentar a pole, mas a Red Bull pareceu procurar ainda o melhor compromisso e no setor 2, onde foram os mais rápidos ontem, não conseguiram ser tão eficientes (Verstappen usou uma asa diferente, com mais apoio). Pérez está desconfortável com o seu carro e não consegue ser verdadeiramente competitivo. A Mercedes está por perto e pode até ter uma palavra a dizer mais logo.

No segundo pelotão a Alpine parece manter o impeto, mas a Aston Martin mostrou sinais positivos neste treino, ao contrário da McLaren que ficou longe dos primeiros lugares. Também a Alfa Romeo e a Alpha Tauri evidenciaram dificuldades e a passagem à Q3 poderá complicar-se enquanto na Williams, Alex Albon poderá até tentar uma surpresa, embora a Q3 pareça uma hipótese menos provável. A Haas poderá ser a boa surpresa do fim de semana e mostraram potencial para estar nos pontos.Tudo para confirmar as 14 na qualificação.