GP dos Países Baixos: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? | AutoSport

Mais uma vitória de Max Verstappen na presente época da Fórmula 1. Não foi tão dominador como em Spa-Francorchamps, mas mesmo com ameaça da Mercedes em alguns momentos da corrida, a vitória esteve sempre ao seu alcance, como acabou por acontecer. Está num nível muito alto e triunfou em duas das 3 corridas consecutivas agendadas para o regresso após as férias, estando cada vez mais perto da revalidação do título mundial.

A Mercedes foi realmente a equipa que mais ameaçou Verstappen nos Países Baixos. Depois de Lewis Hamilton ter estado frente da dupla de pilotos da equipa de Brackley, este acabou por ficar apenas no quarto posto da classificação depois de um período de Safety Car que não veio de encontro à estratégia da Mercedes, vendo o seu companheiro de equipa a subir ao segundo posto e Charles Leclerc a fechar o pódio.

Sergio Pérez ficou novamente longe do seu companheiro de equipa, mas devido a uma penalização a Carlos Sainz – talvez o piloto com a corrida mais confusa dos 20 em pista – que o atirou para o oitavo lugar, assumiu o quinto posto, seguido de Fernando Alonso, o melhor do segundo pelotão. Lando Norris terminou a corrida a pressionar o piloto espanhol da Alpine, depois de ter liderado parte da corrida neste particular entre McLaren e Alpine. Esteban Ocon e Lance Stroll, com uma largada muito boa, fecharam os lugares pontuáveis.

O que pretendemos saber, como acontece quando há GP de Fórmula 1, é quem foi o piloto do dia para os leitores do AutoSport. Pode completar a sua resposta na caixa de comentários.

