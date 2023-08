GP dos Países Baixos: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultado sondagem | AutoSport

Numa corrida caótica que teve um pouco de tudo, Max Verstappen somou a nona vitória consecutiva, em casa, perante o seu público. Mas a corrida foi complicada, com a meteorologia a pregar partidas no início e no fim da prova. A chuva baralhou um pouco as contas, mas não o suficiente para retirar o neerlandês do caminho da vitória.

Mas houve outros pilotos que mereceram destaque, como Fernando Alonso, que regressou ao pódio, tal como Pierre Gasy, Alex Albon que fez mais uma excelente corrida, Liam Lawson que fez uma excelente estreia, num fim de semana duro para o jovem piloto neozelandês. Já outros, como Sergio Pérez e Charles Leclerc, destacaram-se pela negativa, com um fim de semana difícil.

Na votação do melhor piloto do dia, Fernando Alonso destacou-se com os 41.7% dos votos, seguido de Pierre Gasly (27.3%) e de Alexander Albon (9.8%). A fechar o top 5 tivemos um ’empate’: Lewis Hamilton e Max Verstappen receberam ambos 8.3% dos votos dos nossos leitores.

VOX POP

917/30: “Voto Alonso, fez uma grande corrida que nem mesmo um mau pit stop (8.3seg) que o atirou para 5º conseguiu estragar. E aquela utrapassagem que fez a Russell e Albon na curva 3 da 1ª volta??? Alonso (mais uma vez) a mostrar aos rapazes como é que se faz!”

Pity: “Ponto prévio: quando há mais do que um candidato, como ontem, levo em conta a equipa e o lugar de onde partiu. Sendo assim, e tendo de escolher entre Alonso, Albon e Gasly, o meu voto vai para este.”

dannyricfanclub: “Pierre Gasly. Podia ter sido o Alonso, que fez uma grande corrida, mas é preciso levar em conta que o Pierre tem um carro bem pior que o Aston Martin. Mesmo se, tal como o Alonso, foi beneficiado pela «metrologia» (sic) e pelo erro do Pérez, fez mais que suficiente para merecer o pódio.”

leandro.marques: “As escolhas neste fim de semana poderiam ser várias. Mas só houve um único piloto a não falhar em nenhum momento e que soube tornear as dificuldades de todo o fim de semana que foram aparecendo, o campeão Max. Na qualificação soube opor na hora certa e com pouco tempo disponível a dificuldade que Norris lhe criou. Na prova, as condições climáticas obrigaram a um esforço extra e esteve sempre à altura respondendo a alto nível.

Alonso fez um bom GP e a volta mais rápida e merece distinção.

Albon fez do carro o que ele não é e merece também distinção.

Gasly por ter obtido um pódio (certo que por uma penalização de outro piloto, mas acabou por conseguir) também merece uma referência.”

