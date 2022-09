GP dos Países Baixos, Q2: Alpine falha Q3, tal como Pierre Gasly | AutoSport

Depois da Q1 animada, a Q2 foi interrompida logo nos primeiros segundos, com um “flare”, ou “fumo”, a ser atirado para a pista pelos fãs, numa cena lamentável e que afetou o desenrolar da qualificação. Max Verstappen assumiu-se como um dos principais favoritos na Q1, com Charles Leclerc por perto.

Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 10 (1:10.927) logo na sua primeira volta na Q2, com Sergio Pérez a ficar a pouco menos de 0.4 segundos do seu colega de equipa (ambos com pneus usados). Lewis Hamilton aproximou-se e ficou a 0.148 seg. do tempo de Verstappen numa altura em que Charles Leclerc ficou a 0.8 segundos da referência e Sainz a 0.664, (Ferrari com pneus usados). Lance Stroll fez o quarto tempo a 0.5 seg do primeiro melhor que George Russell e Lando Norris.

Depois das primeiras voltas lançadas, estavam na zona de eliminação Pierre Gasly, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher. Alex Albon, na sua segunda tentativa, não conseguiu afastar-se da zona de eliminação e ficou com o décimo registo.

Leclerc, na segunda volta rápida (pneus novos), aproximou-se de Verstappen e ficou a 0.061 seg, enquanto Carlos Sainz (pneus novos) subiu para primeiro, com o registo de 1:10.814, com George Russell a subir ao segundo posto.

No final da Q2, ficavam eliminados Gasly, os dois Alpine, Zhou Guanyu e Alex Albon, com Alonso a queixar-se de trânsito na sua volta rápida.

Max Verstappen conseguiu chegar à Q3 usando apenas um jogo de pneus, o que mostrava alguma superioridade da Red Bull.