GP dos Países Baixos: Pole para Max Verstappen, Charles Leclerc ficou muito perto | AutoSport

Max Verstappen fez a pole para o GP dos Países Baixos, mas o domínio que se viu na Q1 e Q2 por parte da Red Bull desapareceu na Q3, com Charles Leclerc a mostrar que tem velocidade para se bater com o seu adversário. A diferença foi de apenas 0.021 seg entre os dois jovens prodígios, e não fosse um segundo setor menos conseguido de Leclerc, talvez a pole fosse para a Ferrari. Mas foi mesmo Verstappen a ficar com o primeiro lugar da grelha para amanhã, perante o seu público. Carlos Sainz ficou com o terceiro lugar à frente de Lewis Hamilton, que conseguiu uma vaga na segunda linha da grelha. Sergio Pérez e George Russell, com qualificações menos conseguidas ficaram em quinto e sexto, respetivamente, seguindo-se Lando Norris (boa prestação), Mick Schumacher (excelente qualificação do germânico), Yuki Tsunoda (boa prestação também) e Lance Stroll, que não conseguiu fazer uma volta na Q3.

Q1

A qualificação iniciou-se com muita expetativa, com a luta pela pole a prometer, uma vez que a Ferrari estava muito mais próxima da Red Bull em comparação com o que aconteceu em Spa. Charles Leclerc tinha sido o mais rápido no Treino Livre 3, treino em que a Red Bull parecia ainda estar à procura da melhor afinação. A luta do segundo pelotão entusiasmava também, com a Alpine a dar sinais positivos, enquanto a Aston Martin estava mais próxima e a McLaren mais longe do top5, com a Haas à espreita.

Estavam 26 graus e 38 graus no asfalto da pista no arranque da sessão a temperatura mais alta registada no asfalto neerlandês. A zona DRS testada nos treinos, antes da curva 14, última curva do traçado, em relevé, manteve-se para a qualificação e será mantida também para a corrida.

Max Verstappen viu a sua caixa de velocidades ser reparada, depois dos problemas de ontem (sem ser penalizado) e os Alpine tiveram de trocar de escapes, também ainda dentro do nº máximo de escapes que se pode usar ao longo do ano.

A sessão começou com os Haas em pista, com muita curiosidade para ver o que a equipa americana poderia fazer, mas o resto do pelotão não demorou a sair das boxes para os primeiros tempos da Q1.

Os primeiros tempos rondavam o segundo 12, mas apenas com as equipas do meio da tabela com registos. Quando os favoritos ao topo da tabela fizeram as suas primeiras tentativas, Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 11 (1:11.317), com Carlos Sainz a ficar a 0.45 seg. e Charles Leclerc a 0.8 seg. em terceiro. Sérgio Pérez ficou a um segundo do seu colega de equipa e ainda esperávamos pelos tempos dos Mercedes. George Russell ficou a 0.244 do tempo de Verstappen, com Lewis Hamilton a conquistar o terceiro tempo a 0.265. A volta de Max Verstappen não foi perfeita com um susto na entrada da última volta. Nas primeiras tentativas da Alpha Tauri, Yuki Tsunoda conseguiu uma vaga no sexto lutar e Pierre Gasly no nono. Leclerc melhorou o seu registo e assumiu o segundo lugar a 0.126 seg de Verstappen. Tínhamos no top 5 Verstappen, Leclerc, Russell, Hamilton, Pérez, seguindo-se Fernando Alonso, Sainz, Tsunoda, Zhou Guanyu e Lance Stroll.

Na zona de eliminação, com cinco minutos para o fim, estavam Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Mick Schumacher e Nicholas Latifi. Mas a pista melhorava a cada volta, um fator a ter em conta na decisão de voltar ou não para a pista. Alex Albon saltou para sétimo e ficava apenas a pouco menos de 0.4 seg de Verstappen. Lance Stroll também deu um grande salto e fez o quarto tempo e Norris foi para o terceiro tempo, enquanto Tsunoda saltou para segundo e Schumacher escapava também à eliminação.

No final da sessão, eliminados na Q1 ficavam Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Nicholas Latifi. Ninguém chegou ao tempo de Verstappen, que ficou com o melhor registo.

Q2

Depois da Q1 animada, a Q2 foi interrompida logo nos primeiros segundos, com um “flare”, ou “fumo”, a ser atirado para a pista por um fã, numa cena lamentável e que afetou o desenrolar da qualificação.

Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 10 (1:10.927) logo na sua primeira volta na Q2, com Sergio Pérez a ficar a pouco menos de 0.4 segundos do seu colega de equipa (ambos com pneus usados). Lewis Hamilton aproximou-se e ficou a 0.148 seg. do tempo de Verstappen numa altura em que Charles Leclerc ficou a 0.8 segundos da referência e Sainz a 0.664, (Ferrari com pneus usados). Lance Stroll fez o quarto tempo a 0.5 seg do primeiro, melhor que George Russell e Lando Norris.

Depois das primeiras voltas lançadas, estavam na zona de eliminação Pierre Gasly, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda e Mick Schumacher. Alex Albon, na sua segunda tentativa, não conseguiu afastar-se da zona de eliminação e ficou com o décimo registo.

Leclerc, na segunda volta rápida (pneus novos), aproximou-se de Verstappen e ficou a 0.061 seg, enquanto Carlos Sainz (pneus novos) subiu para primeiro, com o registo de 1:10.814, com George Russell a subir ao segundo posto.

No final da Q2, ficavam eliminados Gasly, os dois Alpine, Zhou Guanyu e Alex Albon, com Alonso a queixar-se de trânsito na sua volta rápida. Max Verstappen conseguiu chegar à Q3 usando apenas um jogo de pneus, o que mostrava alguma superioridade da Red Bull.

Q3

Depois das Q1 e Q2 emocionantes, havia no ar a sensação que o Red Bull #1 tinha ainda muito para dar, tendo feito as duas primeiras sessões com o mesmo jogo de pneus, enquanto outras equipas foram obrigadas a usar jogos novos na segunda tentativa da Q2. A luta seria entre Red Bull e Ferrari, com a Mercedes à espreita, mas com Verstappen a ser visto como o grande favorito.

Na primeira volta de Verstappen, o campeão do mundo entrou de faca nos dentes, voando baixinho fazendo o tempo de 1:10.515. Sergio Pérez ficou a 0.562 do seu colega. Lewis Hamilton ficou a 0.192 de Verstappen, mas Charles Leclerc animou (e de que maneira) a sessão, com o melhor tempo (1:10.456), tirando 0.059 seg. ao registo do piloto da Red Bull. Carlos Sainz ficou a 0.291 seg do seu colega de equipa e George Russell ficava a 0.691 segundos do primeiro posto. Lance Stroll estava parado nas boxes da sua equipa com um problema no seu Aston Martin, não regressando à pista.

Na segunda volta lançada, Charles Leclerc começou muito bem, perdeu tempo no segundo setor, mas compensou com o terceiro, tirando 0.1 seg ao seu tempo, consolidando o primeiro lugar. Mas Verstappen conseguiu melhorar e assinou a pole com 0.021 seg. de vantagem face a Leclerc. Carlos Sainz ficou com o terceiro tempo pouco antes de Pérez ter errado na entrada da última curva, o que provocou um pião e estragou as últimas tentativas aos restantes pilotos.

Ficou assim definida a grelha para amanhã. Verstappen fez a pole, mas Leclerc esteve muito perto de estragar a festa. Amanhã espera-se mais uma batalha renhida.