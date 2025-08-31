GP dos Países Baixos: Motor de Lando Norris cede, Isack Hadjar em terceiro

O azar abateu-se sobre Lando Norris. O piloto da McLaren viu a sua unidade motriz ceder a 8 voltas do fim da corrida, obrigando-o a parar em pista. O azar de uns é sorte de outros e Isack Hajdar está agora em terceiro lugar, mas terá de aguentar a pressão de George Russell no recomeço da corrida.

A ordem é Piastri, Verstappen, Hadjar, Russell, Albon, Antonelli, Bearman, Stroll, Alonso e Gasly.