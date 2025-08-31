GP dos Países Baixos: Motor de Lando Norris cede, Isack Hadjar em terceiro
Por Fábio Mendes a 31 Agosto 2025 15:34
O azar abateu-se sobre Lando Norris. O piloto da McLaren viu a sua unidade motriz ceder a 8 voltas do fim da corrida, obrigando-o a parar em pista. O azar de uns é sorte de outros e Isack Hajdar está agora em terceiro lugar, mas terá de aguentar a pressão de George Russell no recomeço da corrida.
A ordem é Piastri, Verstappen, Hadjar, Russell, Albon, Antonelli, Bearman, Stroll, Alonso e Gasly.
No words #F1 #DutchGP pic.twitter.com/2hpDFow1t9
— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
Caro leitor, esta é uma mensagem importante.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
