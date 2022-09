GP dos Países Baixos: Max Verstappen vence e supera estratégia da Mercedes | AutoSport

Uma corrida louca, com algumas interrupções que motivaram várias jogadas estratégicas. No entanto, o ritmo puro do Red Bull #1 aguentou todas as variações e venceu a corrida em casa, para gáudio do público nas bancadas.

Foi uma corrida dura, com Verstappen a ter de puxar dos galões para poder vencer, com a Mercedes a jogar muito bem ao nível da estratégia (boas resposta da Red Bull), mas os Safety Car comprometeram a ideia da Mercedes. Apesar disso, os Flechas de Prata conseguiram um lugar no pódio para Russell, mas a azia dentro da equipa vai aumentar, com Lewis Hamilton descontente pela opção estratégica de o deixar com médios no último recomeço após Safety Car, com Russell a trocar para os macios, que lhe permitiu subir ao segundo posto. Hamilton teve de lutar com Leclerc, sem sucesso, e o monegasco conseguiu o terceiro lugar do pódio.

Hamilton teve de se contentar com o quarto lugar e Carlos Sainz (que era quinto) foi penalizado por ter ultrapassado numa zona de bandeiras amarelas, estragando a prova do piloto espanhol. Fernando Alonso, Lando Norris, Esteban Ocon e Lance Stroll completaram o top 10. Uma corrida que não teve muitas ultrapassagens, mas que foi muito interessante quer pelas jogadas estratégicas, quer pelas mudanças que as interrupções motivaram.