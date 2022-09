GP dos Países Baixos: Mattia Binotto responde às críticas de Nico Rosberg | AutoSport

Nico Rosberg teceu comentários pouco simpáticos sobre a Ferrari, afirmando mesmo que as equipas de F2 e F3 fazem um melhor trabalho na estratégia e nas boxes. Mattia Binotto foi confrontado com essas declarações e respondeu ao campeão do mundo.

Mattia Binotto não ficou agradado com o que Rosberg disse sobre a sua equipa e respondeu ao ex-piloto germânico:

“Primeiro, penso que é muito fácil falar quando se está do lado de fora [do paddock]. É fácil de criticar”, disse ele. “Mas não vamos mudar as pessoas: essa é a minha resposta ao Rosberg. Temos grandes pessoas e está provado que o mais importante no desporto é a estabilidade e ter a certeza de que estamos a melhorar dia a dia e corrida a corrida. Sim, foi uma chamada muito tardia para reagir a Lewis [Hamilton] com o Carlos. Foi uma chamada demasiado tardia”, disse ele. “Mas eu sei, como ele [Rosberg] também deveria saber, porque é um piloto experiente, que é muito mais fácil lidar com este tipo de problemas do que com o desempenho. O desempenho é o que mais conta hoje em dia, a meu ver. Temos grandes pessoas na equipa e não tenho dúvidas quanto a isso.”