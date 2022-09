GP dos Países Baixos: Lewis Hamilton pediu desculpa à equipa pela reação no rádio | AutoSport

Lewis Hamilton estava furioso nas últimas voltas do GP dos Países Baixos. O piloto da Mercedes ficou na frente do pelotão, com pneus médios usados, tendo de se defender de Max Verstappen, George Russell e Charles Leclerc, todos com pneus macios no recomeço após Safety Car. Hamilton não poupou nas palavras e disse que a equipa o tinha tramado. Mas nas conferências de imprensa pós-corrida, o britânico pediu desculpa à equipa:

“Estava à beira do ponto de rutura com as emoções e endereço as minhas desculpas à equipa porque nem sequer me lembro do que disse, perdi o controlo por um segundo”, disse Hamilton. “Mas penso que eles sabem que há muita paixão e eu quero olhar para isto como um copo meio cheio. Chegamos aqui após dificuldades na última corrida, lutámos contra os Red Bulls hoje, fomos mais rápidos do que a maioria em vários momentos. Sem o Safety Car, penso que teríamos lutado pela vitória no final, com a estratégia de uma paragem, o que não creio que os outros pudessem fazer. Tantas grandes coisas para tirar desta corrida, o carro estava finalmente a funcionar. Se conseguirmos isto nas próximas corridas, vamos continuar por perto, vamos conseguir essa vitória”.