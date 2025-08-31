GP dos Países Baixos: Lewis Hamilton bate e está fora de prova

A volta 23 foi sinónimo de azar para Lewis Hamilton. O #44 da Ferrari não evitou uma saída de pista a saída da curva 3 e obrigou a entrada do Safey Car. A animação nas boxes aumentou exponencialmente com a janela de paragens abertas para o caso de Safety Car. A chuva cai de forma ténue, mas não tem afetado ainda as estratégias das equipas.

Na ordem atual, Oscar Piastri lidera, seguido de Lando Norris e Max Verstappen. Seguem-se Isack Hadjar que se mantém no quarto posto, George Russell e Charles Leclerc. A fechar o top 10, Liam Lawson, Carlos Sainz, Esteban Ocon (ainda não parou) e Alex Albon. No top 10, todos têm pneus duros, menos Verstappen (médios).

Hamilton found the barriers exiting Turn 3 😖 Here's what happened ⤵️#F1 #DutchGP pic.twitter.com/CayNaG6D3c — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

N