GP dos Países Baixos: Informações e Horários
O Grande Prémio dos Países Baixos celebra este fim de semana a sua 35.ª edição válida para o Mundial de Fórmula 1 da FIA, sempre disputada em Zandvoort desde a estreia em 1952. O atual traçado recebeu a primeira corrida em 2021, após 36 anos de ausência no calendário.
O escocês Jim Clark continua a ser o piloto mais vitorioso no circuito, com quatro triunfos, todos ao volante de um Lotus. Logo atrás surgem três campeões do mundo com três vitórias cada: Jackie Stewart, Niki Lauda e Max Verstappen. O neerlandês lidera ainda a estatística das pole positions (3), em igualdade com René Arnoux. Já Clark e Lauda detêm o recorde de pódios (6 cada).
Entre as equipas, a mais bem-sucedida é a Ferrari, com oito vitórias e 26 pódios, seguida da Lotus (6 vitórias e 16 pódios) e da McLaren (4 vitórias), que triunfou em 2023 através de Lando Norris. Nas poles, a Lotus leva vantagem com oito, contra sete da Ferrari.
A pista
O circuito de Zandvoort tem 4,259 km de extensão e serpenteia pelas dunas da costa do Mar do Norte, a menos de 40 km de Amesterdão. O traçado conta com 14 curvas de baixa e média velocidade – quatro para a esquerda e dez para a direita – destacando-se a Curva 3 e a última curva, ambas com inclinações acentuadas de 19 e 18 graus, mais íngremes do que as de Indianápolis.
Estas características exercem elevadas cargas verticais e laterais sobre os pneus, exigindo uma afinação minuciosa e uma gestão cuidadosa do conjunto carro-pneus. O circuito requer níveis de carga aerodinâmica muito altos, semelhantes aos de Budapeste, mas oferece habitualmente baixo nível de aderência, agravado pela areia transportada pelo vento marítimo.
A proximidade do oceano torna ainda o clima imprevisível, com temperaturas de final de verão que raramente ultrapassam os 20 °C.
As escolhas da Pirelli e a velocidade no pit lane
Para o GP dos Países Baixos, a Pirelli optou por uma seleção de compostos um degrau mais macio do que em 2024. Assim, os pilotos terão à disposição o C2 (duro), o C3 (médio) e o C4 (macio), em contraste com o trio C1-C2-C3 utilizado no ano passado.
A decisão, tomada em conjunto com a FIA e o promotor do campeonato, tem como objetivo aumentar a probabilidade de estratégias com duas paragens, em vez da habitual única paragem que se verificou desde o regresso de Zandvoort ao calendário em 2022.
Outro fator que poderá incentivar mais idas às boxes é o aumento do limite de velocidade na via das boxes, que passa de 60 km/h para 80 km/h, reduzindo o tempo perdido em cada pit stop.
Ainda assim, segundo as simulações das equipas, a estratégia de uma única paragem continua a ser a mais rápida, devido à dificuldade de ultrapassagem em Zandvoort, um circuito estreito e sinuoso, com apenas a reta da meta como grande zona de aceleração plena.
Hórários
Sexta-feira
- Treino Livre 1 – 11:30
- Treino Livre 2 – 15:00
Sábado
- Treino Livre 3 – 10:30
- Qualificação – 14:00
Domingo
- Corrida – 14:00
