GP dos Países Baixos, Fernando Alonso: “Ontem não teríamos imaginado o sexto lugar” | AutoSport

Fernando Alonso estava satisfeito no final da corrida. Apesar de ter os pontos como objetivo, nunca imaginou terminar a prova em sexto. Uma corrida boa, bem orquestrada pela Alpine, permitiu ao espanhol ficar à frente de Lando Norris e até de Carlos Sainz, penalizado por um unsafe release:

“Esperávamos entrar nos pontos, mas depois da partida pensei que ia ser difícil”, disse Alonso aos microfones do DAZN após a corrida. “Já tinha dito ontem que pensava que seria difícil ultrapassar num circuito como Zandvoort. No entanto, conseguiu fazê-lo, porque conseguiu passar os dois pilotos AlphaTauri na pista. Parámos muito cedo para colocar os pneus duros e tivemos de tirar o máximo partido disso. No final tínhamos um novo conjunto de pneus macios”.

O Safety Car complicou um pouco a tarefa, mas o espanhol conseguiu manter-se perto do top 5. Apesar dos receios no final da prova, com outros pilotos com pneus mais novos, conseguiu manter-se à frente da concorrência e foi promovido uma posição após penalização de Sainz, no que acabou por ser um sexto lugar inesperado: “Não poderíamos tê-lo imaginado ontem”, confessa ele.