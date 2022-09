GP dos Países Baixos F1: Troca de motor no carro de Lance Stroll | AutoSport

Lance Stroll ficou parado na Q3, sem possibilidade de fazer uma volta na última parte da qualificação para o GP dos Países Baixos. Um problema na unidade motriz do piloto canadiano motivou uma troca de unidade. A equipa vai usar uma unidade motriz antiga e espera introduzir uma nova unidade motriz em Monza.

O diretor de performance Tom McCullough disse: “É um daqueles problemas que não é muito mau, mas infelizmente parou a volta de Lance no Q2. Tivemos muita sorte, na verdade, por o problema ter acontecido no inlap do Q2. Isso poderia ter acontecido na volta para a grelha o que seria muito pior. Esperemos tê-lo apanhado a tempo. Esperemos poder retificar e esperamos que o carro funcione bem hoje”.