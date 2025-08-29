GP dos Países Baixos F1/TL1: McLaren arranca dominadora, Lando Norris na frente…

A primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1, em Zandvoort, culminou com Lando Norris, da McLaren, no topo da tabela de tempos. O britânico registou a volta mais rápida, 1m10.278s, superando o seu colega de equipa Oscar Piastri por quase três décimos de segundo, num início promissor para a equipa de Woking.

A sessão, que marcou o regresso da Fórmula 1 após a pausa de verão, foi marcada por alguns incidentes e pela ameaça de condições meteorológicas instáveis. Logo nos primeiros minutos, o estreante Andrea Kimi Antonelli viu a sua participação comprometida ao encalhar o monolugar na gravilha, provocando uma bandeira vermelha e perdendo tempo crucial de pista.

Lewis Hamilton (Ferrari) também protagonizou um pião na Curva 3, resultando em pneus “chatos” e visível frustração. Mais tarde, George Russell (Mercedes) teve um susto semelhante, mas conseguiu recuperar o carro para a pista.

Apesar de ser um circuito relativamente curto, Zandvoort demonstrou a sua natureza exigente, com o vento forte a causar instabilidade nos monolugares e o tráfego a tornar-se um problema recorrente. Lance Stroll (Aston Martin) expressou a sua exasperação via rádio após um incidente com Yuki Tsunoda (Red Bull), sublinhando os desafios de navegação nesta pista estreita.

Enquanto a McLaren se destacava, a Aston Martin também mostrou bom ritmo, com Lance Stroll a garantir o terceiro lugar e Fernando Alonso o quarto, sugerindo uma boa forma após o desempenho em Budapeste. Contudo, a Ferrari enfrentou dificuldades notórias, com Charles Leclerc e Hamilton a ficarem fora dos quinze primeiros e a manifestarem descontentamento com o desempenho dos seus carros. O herói local, Max Verstappen, terminou a sessão na sexta posição, a quase um segundo do tempo de Norris.

Com a possibilidade de chuva a pairar sobre a segunda sessão de treinos livres, a importância de cada volta em pista torna-se ainda maior. A primeira sessão deixou a McLaren na frente, mas com muitas questões em aberto para as equipas que procuram afinar as suas estratégias e encontrar o ritmo ideal neste desafiante circuito, prometendo um fim de semana emocionante de corridas.