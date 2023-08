GP dos Países Baixos F1: Siga a corrida AQUI | AutoSport

Volta 1: Fernando Alonso sobe ao terceiro lugar, ultrapassando Alexander Albon e George Russell entre a curva 2 e 3. Max Verstappen mantém liderança.

Começa a chover intensamente.

Todos os pneus começam com pneus macios, exceto Lewis Hamilton no 13º lugar da grelha de partida.

Humidade de 67%

17ºC de temperatura ambiente/30ºC temperatura da pista

Probabilidade de chuva é de 70%.

Há outro recorde no horizonte para Max Verstappen. O líder do campeonato pode igualar o número de vitórias consecutivas que ainda é detido por Sebastian Vettel. São nove triunfos do alemão quando pilotava pela Red Bull na temporada de 2013, algo que pode ser alcançado agora por Max Verstappen.

Kevin Magnussen arranca do pitlane, enquanto Yuki Tsunoda foi penalizado com três lugares na grelha de partida.

Grelha de Partida:

Foto: @World